Annie souhaite transmettre sa passion et partager son savoir-faire à travers des ateliers d’initiation accessibles à tous. Ces moments de découverte et d’échange permettent aux participants d’expérimenter différentes techniques artistiques, de développer leur créativité et de s’ouvrir au plaisir de la création. Une rencontre artistique placée sous le signe de la curiosité, du partage et de l’expression créative, à vivre avec les yeux, les mains et l’imagination.
L’univers créatif très diversifié d’Annie Espitallier vous invite à partager crayons, pastels, peinture ou argile pour vous initier lors des ateliers. Jeunes et moins jeunes y sont bienvenus. Il suffit de s’inscrire ou sur liste à la Chapelle
Exposition « Regard, forme et couleur »
Annie Espitallier vient vous faire partager son univers créatif. Passionnée par l’exploration des matières, des formes et des nuances, elle exprime sa créativité au moyen de techniques variées qui témoignent de la diversité de son inspiration.
Annie souhaite transmettre sa passion et partager son savoir-faire à travers des ateliers d’initiation accessibles à tous. Ces moments de découverte et d’échange permettent aux participants d’expérimenter différentes techniques artistiques, de développer leur créativité et de s’ouvrir au plaisir de la création. Une rencontre artistique placée sous le signe de la curiosité, du partage et de l’expression créative, à vivre avec les yeux, les mains et l’imagination.