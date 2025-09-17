L’Office des Sports Valentinois a organisé un concours amateur de photos sur le thème du sport.
Les plus beaux clichés sélectionnés seront présentés lors d’une exposition ouverte à tous, à la salle des Clercs.
Chaque visiteur pourra voter pour sa photo préférée et ainsi contribuer à l’élection du lauréat.
Nous vous attendons nombreux !
Exposition « Regards sur le sport »
Le sport vu à travers l’oeil des photographes.
Venez découvrir l’expo photo du concours organisé par l’Office des Sports Valentinois et votez pour votre cliché préféré !
Place de l'Université 26000 Valence Tél. 04 75 43 19 33
