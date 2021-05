Exposition régionale « Concours Ateliers d’art de France »

Le Concours Ateliers d’Art de France met en lumière la richesse créative, la diversité des matières et l’excellence des savoir-faire des professionnels des métiers d’art dans chacune de nos régions.

Les candidats ont la possibilité de concourir en présentant leur oeuvre dans l’une des deux catégories du concours : Création et Patrimoine.

Ce Concours, porté par une campagne médiatique nationale, est arbitré par un jury de professionnels des Métiers d’Art, de représentants d’institutions publiques et d’acteurs culturels. Il offre aux lauréats une forte visibilité sur les territoires.

Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, vingt candidats ont été sélectionnés. La Maison de la Céramique de Saint-Uze a été choisie pour accueillir le jury et l’exposition collective régionale