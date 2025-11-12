Elle utilise une technique mixte; acrylique, huile et encres diverses. Elle se laisse ainsi porter par sa peinture jusqu’au résultat final.
Exposition – Rencontre avec les couleurs de la vie
Les tableaux de Christiane Félix très colorés répondent à des réflexions sur la Vie.
Chaque oeuvre démarre à partir d’une phrase consignée dans des carnets intimes. Ainsi elle tire le fil et le tableau prend forme.
Université Populaire de Montélimar Maison des Services Publics 26200 Montélimar Tél. 04 75 52 31 45