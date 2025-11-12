Exposition

Exposition – Rencontre avec les couleurs de la vie

Les tableaux de Christiane Félix très colorés répondent à des réflexions sur la Vie.
Chaque oeuvre démarre à partir d’une phrase consignée dans des carnets intimes. Ainsi elle tire le fil et le tableau prend forme.

du 01/12/2025 09:00 au 19/12/2025 18:00

Université Populaire de Montélimar Maison des Services Publics 26200 Montélimar Tél. 04 75 52 31 45

Gratuit pour les visiteurs

Elle utilise une technique mixte; acrylique, huile et encres diverses. Elle se laisse ainsi porter par sa peinture jusqu’au résultat final.