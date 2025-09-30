Créée en 1951, la Semaine bleue, initialement appelée » semaine des vieillards » avait pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à prendre soin des plus âgés.
Cette exposition d’affiches retrace l’évolution des représentations du senior dans notre société et nous questionne aujourd’hui sur » qu’est-ce qu’un vieux? »
L’exposition sera accompagnée de lectures de textes par les bibliothécaires le samedi 4 octobre à 16h.
Exposition rétrospective d’affiches de la Semaine Bleue depuis 1951
Lecture de textes choisis par les bibliothécaires
En partenariat avec la CCBDP (Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale).
9 Rue Albin Vilhet 26110 Nyons Tél. 04 75 26 48 26
