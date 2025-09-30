Exposition

Exposition rétrospective d’affiches de la Semaine Bleue depuis 1951

Lecture de textes choisis par les bibliothécaires
En partenariat avec la CCBDP (Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale).

Le 04/10/2025 16:00

9 Rue Albin Vilhet 26110 Nyons Tél. 04 75 26 48 26

Gratuit pour les visiteurs

Créée en 1951, la Semaine bleue, initialement appelée » semaine des vieillards  » avait pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à prendre soin des plus âgés.
Cette exposition d’affiches retrace l’évolution des représentations du senior dans notre société et nous questionne aujourd’hui sur  » qu’est-ce qu’un vieux?  »
L’exposition sera accompagnée de lectures de textes par les bibliothécaires le samedi 4 octobre à 16h.