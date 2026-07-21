Traverse / L’équi/ibriste / La nuit est belle / L’horizon pour s’étendre : 4 propositions d’Expositions créées par le Parc Naturel Régional du Vercors Avec quelques capsules sonores décrivant notre patrimoine culturel vivant.
S’arrêter de courir pour tracer de nouveaux chemins !
Une Exposition créée par le Parc Naturel Régional du Vercors.
Exposition « Richesses en Territoire du Parc du Vercors »
4 propositions photographiques traitant de façon poétique les trésors de notre territoire du Vercors : Transhumance …Ciel étoilé … Rencontres …Trésors bousculés sous les effets du changement climatique…
7 Place Du Tilleul 26420 Saint-Martin-en-Vercors Drôme 26420 Saint-Martin-en-Vercors Tél. 06 47 01 61 83
Traverse / L’équi/ibriste / La nuit est belle / L’horizon pour s’étendre : 4 propositions d’Expositions créées par le Parc Naturel Régional du Vercors Avec quelques capsules sonores décrivant notre patrimoine culturel vivant.