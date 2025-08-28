Exposition Roland DUTEL, René MOREU

La Curioserie propose une grande exposition de deux artistes libres, plutôt éloignés des circuits artistiques officiels. Ils ont en commun le même regard sur les choses les plus banales et insignifiantes, ferrailles, cailloux, morceaux de bois, bouts de carton, bouts de ficelles, rebuts de la société de consommation, babioles insignifiantes qu’ils assemblent pour créer de la beauté. Ils savent reconnaître et récolter la moindre des choses pour la transformer en une oeuvre d’art émouvante. La Curioserie expose plus d’une centaine d’oeuvres des deux artistes, issues de collections privées. Quelques pièces seront à vendre au profit direct des artistes ou de leurs ayants droit. L’exposition fait partie de la biennale hors normes de Lyon (BHN11) et du parcours artistique Sillon.

Roland DUTEL né en 1955, est un artiste dieulefitois qui assemble, transforme et peint divers objets de récupération pour créer des sculptures ou constructions issues de son imagination. C’est aussi un céramiste aux oeuvres singulières.

René MOREU 1920-2000 est un artiste inclassable, créateur d’assemblages mirobolants d’objets insignifiants et de peintures d’une grande liberté au trait végétal.

La Curioserie, 30 rue Justin Jouve, 26220 Dieulefit, lacurioserie@gmail.com