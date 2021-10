Exposition Roussy – Slacik – Tivital

Marion Tivital : Dans les paysages de Marion Tivital ce qui est manifeste suffit amplement à nous séduire en nous apportant des vues silencieuses, un temps suspendu et un traitement poétique de la lumière, quelquefois une étrangeté surprenante…

Mais c’est par ce qui affleure à la surface et qui émane de ses tableaux, sublime la scène apparente et capte l’invisible, en nous révélant quelque chose sur la présence mystérieuse du monde, que ses oeuvres prennent tout leur sens.

Anne lise Roussy : Les pièces d’Anne-Lise Roussy évoquent souvent une Terre en réduction avec ses mouvements telluriques : crevasses, craquelures, parties volcaniques, un monde premier, encore minéral, parfois explosif, mais où apparaît la vie avec des empreintes, des lichens…

Tout cela rendu avec une délicatesse et une harmonie dans les chromies qui nous questionnent et nous émerveillent.

Anne Slacik :

Les peintures d’Anne Slacik ne nous proposent pas une signification univoque mais entraînent plutôt notre imaginaire vers des contrées où les sens sont multiples, et c’est dans leur lumineuse évidence que se résout la dichotomie de ce qui est irévélé et de ce qui est manifeste