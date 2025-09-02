Exposition : « Salade de fruits – Illustration et graffiti »

L’exposition « Salade de fruits » vous présente les travaux de 7 artistes valentinois. Les techniques sont diverses, de la peinture à la broderie, du dessin au travail du bois, du pastel au cinéma d’animation.

Pour une bonne salade de fruits, tout est une question d’équilibre. L’association doit être harmonieuse mais contrastée. Il faut des fruits doux et sucrés,

sans oublier d’y intégrer une pointe d’acidité et pourquoi pas un peu de croquant. Le visuel aussi est important, n’oubliez pas de varier les couleurs et les

formes.

Chaque artiste de cette exposition est un fruit, dont l’univers et les pratiques lui confèrent une saveur propre. Le socle commun de cette équipe, le saladier, pourrait être le graffiti. Chacun de nous le pratique à sa manière : depuis des dizaines années

ou depuis quelques mois, professionnellement ou pour le loisir, dans les codes du graffiti dit « classique » ou selon ses propres convenances. Nous peignons ensemble sur nos temps libres. L’idée n’est pas toujours de faire une fresque cohérente mais plutôt d’échanger un moment entre amis, utilisant le mur comme une extension libératrice de nos démarches personnelles. En ressort une vision du graffiti peu commune, mélangeant figuration, abstraction et références en tout genre.

Cette exposition vise à retranscrire la saveur de cette joyeuse équipe, dans nos moments de graffiti valentinois, mais aussi dans nos pratiques respectives et les passerelles que l’on peut y trouver. Nous avons souhaité un accrochage riche, foisonnant, diversifié, faisant en sorte que l’association soit harmonieuse mais contrastée. Telle une bonne salade de fruits, tout est une question d’équilibre.