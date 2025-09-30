Je préfère nommer ainsi cette exposition plutôt que « Dernière avant fermeture » . En effet, c’est décidé : cet hiver, je pars à Briançon profiter de ma famille. La galerie sera donc fermée de début novembre à fin mars. Avant cette pose hivernale, je souhaite alléger mon stock de tableaux pour faire place à ma production printanière, que j’espère novatrice… Cette exposition propose une sélection de tableaux avec des réductions de 10 à 20 %.
Exposition – Sans titre
Des toiles d’Odile Touillier accompagnées des sculptures de Bertrand Corroenne (bois) et de Sarah Rivière (céramique).
34 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 06 42 75 58 71