Exposition satellite Maxime CROZET – Présence(s) photographie

Retrouvez les photographies de Maxime CROZET à l’office de tourisme durant le festival Prsence(s) photographie du 4 au 19 juin.

Maxime CROZET : exposition Kurdewarî, pays des Kurdes

Niché dans les montagnes entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, le Kurdistan reste un territoire mythique, sans frontières reconnues, et les Kurdes une nation sans état. Sur ces quatre pays, seuls deux reconnaissent officiellement une région sous la dénomination de » Kurdistan » : l’Iran avec sa » province du Kurdistan » et l’Irak avec sa région autonome du Kurdistan. En sillonnant les routes de cette contrée montagneuse et de hauts plateaux d’Asie de l’Ouest, je suis allé à la rencontre du peuple des frontières, à la croisée des mondes turc, persan et arabe. Et au destin à la fois héroïque et tragique. Instantanés de voyage dans un pays qui n’existe pas.

Maxime Crozet est photographe voyageur. C’est au cours de ses longs et riches périples que sa passion pour la photographie s’est développée, jusqu’à prendre une place centrale dans sa manière d’explorer le monde. A travers ses clichés, issus de la richesse de ses rencontres, son regard nomade illustre la diversité anthropologique, documentaire ou encore affective du portrait. Son travail s’articule autour des thèmes de l’errance, de l’identité et des frontières.

Plus de renseignements sur l’artiste : https://maximecrozet.wixsite.com/photography