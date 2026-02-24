L’Université Populaire a invité André Charbonneau à nous présenter sa sélection personnelle d’aquarelles afin de vous faire découvrir la vie sur les bords du Rhône.
Exposition
Exposition : scènes de vies dans le couloir Rhôdanien par André Charbonneau
L’Université Populaire vous invite dans ses locaux pour découvrir les aquarelles sélectionnées par l’artiste André Charbonneau ! Venez découvrir ses représentations de panoramas et de scènes de vie sur les bords du Rhône…
du 11/03/2026 09:00 au 01/04/2026 18:00 Informations complémentaires
1 avenue St Martin Bureau de l'Université Populaire 26200 Montélimar Tél. 04 75 52 31 45
Gratuit pour les visiteurs