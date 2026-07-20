Cette exposition propose une exploration de la symbiose entre deux matériaux naturels terre et bois. Elle invite le spectateur à contempler les oeuvres et à ressentir l’harmonie entre l’art humain et les forces de la nature.
Exposition sculpture raku – Terre et formes
« Harmonie des Éléments: Céramique Raku et Bois Flotté ». Cette exposition met en lumière la rencontre fascinante entre l’art ancestral de la céramique raku et la beauté brute du bois flotté.
La mairie Place du Reviron 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 51 68 16 94