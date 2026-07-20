Exposition

Exposition sculpture raku – Terre et formes

« Harmonie des Éléments: Céramique Raku et Bois Flotté ». Cette exposition met en lumière la rencontre fascinante entre l’art ancestral de la céramique raku et la beauté brute du bois flotté.

Exposition sculpture raku – Terre et formes
du 23/07/2026 10:00 au 30/07/2026 19:00

La mairie Place du Reviron 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 51 68 16 94

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Gratuit pour les visiteurs

Cette exposition propose une exploration de la symbiose entre deux matériaux naturels terre et bois. Elle invite le spectateur à contempler les oeuvres et à ressentir l’harmonie entre l’art humain et les forces de la nature.