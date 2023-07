Exposition – Sculptures cinétiques

Exposition de sculptures cinétiques et grands mobiles à Die ! (Drôme)

Plus de 60 oeuvres sont installées en extérieur : en couleurs ou à l’état brut, mobiles, superpositions d’équilibres, tableaux cinétiques ( » Vibrations » avec jeux d’effets optiques), outre-aciers,…

Également : design, tables, consoles, lampes, déco, etc.

Bref, une expo originale et variée, où vous pourrez déambuler en vous laissant enchanter par les ondulations élégantes et reposantes de ces étranges sculptures, souvent empreintes d’humour et de poésie !

Entrée libre et parking sur place.