Exposition sculptures figuratives

Une exposition gaie et ludique autour des créations en céramique de 4 artistes européennes : les crapauds, lièvres et ours de Gaëlle GUIGANT CONVERT @gaelleguingantconvert côtoieront les personnages caricaturaux d’Eva ROUCKA @evaroucka les sculptures de Yun Jung SONG @la_yun_jung empreintes des mythes et légendes de son enfance en Corée ou bien encore celles de Gundi DIETZ @gundidietz