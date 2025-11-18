Exposition

Exposition Signal Saison 2 : Hibernation, Rituels

Venez découvrir la nouvelle exposition Signal saison 2 : la boutique galerie a choisi pour sa thématique automne hiver : Hibernation. Rituels.

du 29/11/2025 10:00 au 20/12/2025 17:30

le Shed 8 place de l'Argod 26400 Crest

Gratuit pour les visiteurs

Pour sa saison 2, Artistes, designers, artisans et autres créatifs de la régions ainsi que quelques invités ont répondu à cette thématique par des oeuvres dédiés.

Expo à découvrir en présence de nombreux artistes, le 29 novembre à partir de 18h.