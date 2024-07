L’art ne vaut que par l’émotion et le mystère qu’il procure …

Autodidacte, il partage son énergie entre la musique et la peinture. Il fréquente ardemment l’atelier de restauration de Luc de Falco à Marseille pendant quelques années où il s’initie aux techniques du XVIII et XIX ème siècle. Depuis Yves ROBIAL poursuit des tentatives picturales sur la matière et l’abstraction.

A l’occasion du vernissage qui se tiendra vendredi 26 juillet dès 18h à Notre Dame de Calma, vous pourrez admirer ses oeuvres et échanger avec l’artiste.