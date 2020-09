Exposition sur Les métiers du cinéma d’animation

Découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un film d’animation avec les visites guidées de l’exposition et les ateliers Stop Motion (dans le cadre du CTEAC).

Visites guidées de l’exposition: 23 et 30 septembre à 11h et 15h.

Ateliers stop motion (à partir de 7 ans): 26 septembre et 3 octobre de 10h à 12h.