Véritable coup de coeur, ce livre est pour moi une source d’inspiration précieuse. J’ai donc préparé une exposition à partir des écrits de Giono qui réunira Bruno Robinne, dessinateur et son petit-fils, Pietro, photographe.
Sarah Rivière, céramiste et Bertrand Corroenne, sculpteur bois seront aussi de l’aventure.
Odile Touillier, artiste peintre.
Exposition -Sur les pas de Giono
Le livre « Voyage à pied en Haute-Drôme » offre le témoignage émouvant, spontané et puissant d’un Giono qui ne conçoit le travail romanesque que plongé dans la substance du monde et la géographie humaine.
34, rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 06 42 75 58 71
Véritable coup de coeur, ce livre est pour moi une source d’inspiration précieuse. J’ai donc préparé une exposition à partir des écrits de Giono qui réunira Bruno Robinne, dessinateur et son petit-fils, Pietro, photographe.