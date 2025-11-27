Exposition

Exposition sur Paris

Découvrez les peintures de Patrick Libereau à l’occasion d’une exposition sur Paris ! Venez nombreux !

du 28/11/2025 16:00 au 12/12/2025 18:30

16 impasse de La Poterne 26300 Charpey Tél. 04 75 57 36 08

Gratuit pour les visiteurs

Vernissage le samedi 29 novembre à 10h30.