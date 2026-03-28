Exposition

Exposition Surimpressions

Vernissage le 4 avril à 18h. Patrick Martineau photographies et Danièle Aumage peinture.

Exposition Surimpressions
du 04/04/2026 15:00 au 16/04/2026 19:00

Rue des Quiastres 26170 Buis-les-Baronnies

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Gratuit pour les visiteurs

Il y a d’abord les photographies en noir et blanc de Patrick, vérité d’un visage, d’un geste esquissé. Et puis il y a la couleur, celle de Danièle appliquée à l’huile et au couteau qui se veut feu d’artifice. Le troisième regard est celui du spectateur de cette rencontre entre l’homme noir et blanc et la femme couleur, mutuellement inspirés.