Il y a d’abord les photographies en noir et blanc de Patrick, vérité d’un visage, d’un geste esquissé. Et puis il y a la couleur, celle de Danièle appliquée à l’huile et au couteau qui se veut feu d’artifice. Le troisième regard est celui du spectateur de cette rencontre entre l’homme noir et blanc et la femme couleur, mutuellement inspirés.
Exposition
Exposition Surimpressions
Vernissage le 4 avril à 18h. Patrick Martineau photographies et Danièle Aumage peinture.
du 04/04/2026 15:00 au 16/04/2026 19:00 Informations complémentaires
Rue des Quiastres 26170 Buis-les-Baronnies
Gratuit pour les visiteurs