L’office de Tourisme de Montélimar Agglomération s’habille aux couleurs des fêtes de fin d’année et présente la traditionnelle table des 13 desserts du Noël en Provence. Elle est à découvrir du 5 au 31 décembre 2022.

Parce qu’elle perpétue les traditions culinaires provençales et qu’elle met à l’honneur le nougat de Montélimar (noir ou blanc), la table des 13 desserts reste le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année.

Différentes traditions et coutumes seront présentées et commentées par Karine et Virginie du 19 au 31 décembre dès 15h.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.