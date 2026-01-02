Exposition tableaux art design

Exposition « tableaux art et design » du 5 au 31 Janvier

L’espace VIGNOLIS accueille régulièrement dans sa vaste galerie d’exposition des artistes locaux mais aussi étrangers, des artisans ou des amateurs passionnés, professionnels ou non !

Un espace gratuit pour valoriser la culture du Nyonsais.

En libre accès, vous découvrirez des peintures, sculptures, patchwork…

Cette galerie est aussi disponible pour des ateliers spécialisés : école de dessin, automates, santons de Provence, émaux…

L’essentiel : partager les émotions, faire des rencontres, rêver en couleur…

» L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. »

André Maurois