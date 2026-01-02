Exposition

Exposition tableaux art design

Exposition « tableaux art et design » du 5 au 31 Janvier

Exposition tableaux art design
du 05/01/2026 au 31/01/2026

place Olivier de Serres 26110 Nyons Tél. 04 75 26 95 09

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

L’espace VIGNOLIS accueille régulièrement dans sa vaste galerie d’exposition des artistes locaux mais aussi étrangers, des artisans ou des amateurs passionnés, professionnels ou non !

Un espace gratuit pour valoriser la culture du Nyonsais.
En libre accès, vous découvrirez des peintures, sculptures, patchwork…
Cette galerie est aussi disponible pour des ateliers spécialisés : école de dessin, automates, santons de Provence, émaux…

L’essentiel : partager les émotions, faire des rencontres, rêver en couleur…

 » L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain.  »
André Maurois