Exposition « Tangram »

Voyage des formes et des mots pour une exposition interactive où l’enfant est le créateur… Cette exposition accompagnant le livre, comprend des illustrations originales et inédites, ainsi que de nombreuses photos des étapes de création.

Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est le point de départ du livre d’Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy où dialoguent jeux de formes et jeux de mots. La langue s’éclate et le carré s’en tamponne le temps d’un voyage à géométrie variable.