Nous avons concocté un nouvel accrochage avec:
– 10 oeuvres « historiques » d’Armand Avril, qui vient d’avoir le mauvais goût de décéder le 1er novembre alors qu’il n’avait pas encore 99 ans !
– 13 oeuvres exceptionnelles de Ramon Grimalt,
– 5 oeuvres de Philippe Aïni de toute beauté,
– 2 oeuvres étonnantes de Philippe Azéma,
– une quarantaine d’oeuvres de René Moreu,
– l’arche majestueuse d’Agathe Rottier et Victorine Soulard,
– la rivière de Camille Corréas,
et quelques 40 autres artistes très singuliers.
Vous ne le regretterez pas !
Exposition temporaire « Artistes Libres » – Art hors les normes – Avril, Aïni, Ramon et compagnie …
Un petit coup de mou en fin d’année ? Venez passer un bon moment à la Curioserie et en prendre plein les mirettes.
30 rue Justin Jouve 26220 Dieulefit Tél. 0686858139
