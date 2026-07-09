Exposition

Exposition temporaire « Des céramiques qu’on réclame !

Venez découvrir les objets publicitaires en Drôme des Collines ! Exposition qui met à l’honneur le savoir-faire et l’excellence de deux entreprises emblématiques du territoire : Revol Porcelaine et Jars Céramistes.

Exposition temporaire « Des céramiques qu’on réclame !
du 19/06/2026 14:00 au 02/10/2026 18:00

Place du 8 mai 1945 26240 Saint-Uze Tél. 04 75 03 98 01

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Payant

Plus de 200 objets publicitaires en céramique, produits par ces deux maisons, sont à découvrir ou redécouvrir au fil des siècles. Du bol Banania, des flacons de parfum ou de liqueur au célèbre pichet jaune Ricard (entre autres), c’est une exposition qui ravive de nombreux souvenirs !