Les publics pourront apprécier en salle de médiation des oeuvres variées : peintures, sculptures, dessins, etc… inspirées de l’univers pictural et foisonnant de l’artiste Dalva DUARTE.
Une belle opportunité de croiser les regards au sein même de l’exposition Amazônia.
Exposition temporaire – La nature à l’oeuvre
Le Musée d’art contemporain a de nouveau le plaisir d’accueillir les créations des élèves du Lycée Alain Borne, en spécialité arts plastiques avec des représentations de la nature, du monde végétal et animal, de la forêt et de l’environnement.
Place Provence 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 46
