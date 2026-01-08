Exposition

Exposition temporaire – La nature à l’oeuvre

Le Musée d’art contemporain a de nouveau le plaisir d’accueillir les créations des élèves du Lycée Alain Borne, en spécialité arts plastiques avec des représentations de la nature, du monde végétal et animal, de la forêt et de l’environnement.

du 31/01/2026 au 22/02/2026

Place Provence 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 46

Gratuit pour les visiteurs

Les publics pourront apprécier en salle de médiation des oeuvres variées : peintures, sculptures, dessins, etc… inspirées de l’univers pictural et foisonnant de l’artiste Dalva DUARTE.
Une belle opportunité de croiser les regards au sein même de l’exposition Amazônia.