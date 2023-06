Exposition temporaire « L’Orient revisité : Les photographes arméniens dans l’Empire ottoman »

Cette exposition produite par Le Cpa propose un voyage inédit et tout en contrastes de l’Empire, avant la disparition de ses populations arméniennes.

Un peu chimistes, un peu artistes et résolument épris d’innovation, les Arméniens ont été les pionniers de la diffusion de la photographie dans le monde ottoman, essaimant une vision moderne et originale du Proche-Orient.

Palais ottomans, portraits de sultans, images empreintes de pittoresque, mises en scène soignées… l’exposition dévoile des photographies rares et précieuses d’un empire multiethnique, où l’effervescence de la capitale contraste avec la réalité des territoires plus reculés. Elle rappelle comment, dès sa création, la photographie a été un formidable outil de propagande et de communication.

Sont réunis près de 200 images de la collection exceptionnelle de Pierre de Gigord et de la famille Dildilian, et quelques-uns des trésors de l’association Cartofila. Ils mettent en lumière le travail des premiers photographes officiels du sultan comme les frères Abdullah. L’exposition montre également comment les artistes arméniens ont immortalisé les événements marquants de l’Empire ottoman, documenté le quotidien des provinces ottomanes, tout en adaptant certaines de leurs productions au goût et aux fantasmes des voyageurs de occidentaux, avides d’exotisme.