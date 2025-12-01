Exposition

Exposition « Terre et Verre » à la Galerie du Port

Deux artistes locaux à redécouvrir: Mary Veale (Francillon sur Roubion) et Emeric Dupont (Bezaudun sur Bîne)

du 01/12/2025 15:00 au 23/12/2025 19:00

74 Route de Félines 26460 Le Poët-Célard Tél. 04 75 49 25 53

Gratuit pour les visiteurs