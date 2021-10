Exposition Teruhisa YAMANOBE

Yamanobe est un artiste qui a longuement étudié les jeux de lumière dans les oeuvres classiques. Il est à son tour devenu un virtuose de la lumière, qu’il parvient à reconstituer dans un travail lent et minutieux. Sa culture japonaise, faite de délicatesse et de patience, fait qu’il ne néglige aucun aspect du travail pictural: préparation de la toile, dilution des pigments, superposition des glacis… Il parvient à rendre des atmosphères exceptionnelles: la lumière de l’automne, les regards vifs et malicieux de ses personnages, la beauté tranquille et la transparence de ses natures mortes.

Un véritable régal.