Exposition : Toutes les couleurs de Sophie Dupré et Varda Schneider

Sophie DUPRE

UN PAYSAGE, QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR D’UN PAYSAGE ?

De Jean-Claude Berutti

» Une noix, qu’y a-t-il à l’intérieur d’une noix ? Qu’est-ce qu’on y voit quand elle est fermée ? »

Si je fais appel à Robert Desnos pour évoquer les oeuvres récentes de Sophie Dupré, c’est d’abord par association poétique… Les paysages de l’artiste, on les voit d’abord clos dans un cercle et on se dit qu’on regarde les nouvelles créations de Sophie par le trou de la serrure… Mais très vite dès qu’on s’approche des oeuvres le paysage s’ouvre, s’échappe en l’absence de cadre net d’angles.

Varda SCHNEIDER

C’est l’émotion de la couleur qui pousse Varda Schneider à peindre. À partir d’un geste initial se posent les suivants, ceux qui viennent au fur et à mesure de la peinture. Chaque couleur et forme sont pensées en fonction de celles déjà présentes, pour créer une harmonie, les réveiller, ou les mettre en danger et devenir geste perturbateur.