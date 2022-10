Exposition : Traces de Thierry Laverge

Cette exposition rétrospective retrace l’oeuvre de Thierry Laverge (1953-2021), un artiste en mouvement, en recherche perpétuelle,

explorateur de nouvelles manières de faire de l’art, hors-les-murs et en collectifs.

La première trace, une empreinte.

L’empreinte laissée sur la feuille par une matrice en plâtre gravée et enduite de pigments ou de peinture. Thierry Laverge a donné le nom d' » empreindre » à un procédé qui donne de la matière aux couleurs, du relief aux tracés.

La seconde trace, l’écriture.

L’écriture comme mots, comme poésie, comme textes (du Cantique des cantiques à Marie-Hélène Lafon, Dante, René Char ou Léo Ferré), avec lesquels l’artiste dialogue et joue constamment dans son oeuvre.

La troisième trace, ce qui reste.

De la gravure à l’estampe, de la peinture au pastel et du livre d’artiste à l’installation, Thierry Laverge est un artiste prolifique.

Il laisse des traces en Rhône-Alpes, et particulièrement à Romans-sur-Isère où il avait installé son atelier.

Le collectif de l’Hameçon rue Pêcherie, la Marque Jône, les projets avec les écoles et les quartiers témoignent d’une aspiration constante à ouvrir la pratique artistique au public et à faire sortir l’art dans la ville.