Exposition
Exposition ‘Traverse’
Gildas Moreau – artiste sculpteur
Anne Dedieu – artiste peintre
Vernissage vendredi 26 juin à partir de 18h30
du 26/06/2026 08:00 au 18/07/2026 20:00 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Gildas Moreau – artiste sculpteur
Anne Dedieu – artiste peintre
Vernissage vendredi 26 juin à partir de 18h30
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