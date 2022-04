Exposition Ultimas esperenzas

Exposition solo de Robert Ramser, dont le sujet est la Patagonie: Une quarantaine de photographies d’art, Noir et blanc, présentées à la galerie Craft. Vernissage le 5/06. Exposition dans le cadre du festival photo humaniste Présence(s) photographie

« Attiré par le fantasme du bout du monde, j’ai rêvé de la Patagonie. Un mythe prometteur qui représentait dans mon imaginaire le lieu le plus loin de tout, peut-être une métaphore de l’Extrême.

Terres fouettées par le vent et les vagues des océans, plaines désolées où ne poussent que des plantes naines… L’immensité du paysage favorise les rencontres avec des personnages rudes et improbables, marins affrontant des éléments trop souvent déchaînés, gauchos voués à la solitude dans les ‘puestos’ des immenses estancias, ou simples habitants de ces régions si austères dans leur magnificence. » Robert Ramser