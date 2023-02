Exposition visible à la Maison Nugues les vendredis et samedis à partir de 18 h et les dimanches de 10 h à 12h30.

Depuis toute petite Catherine a trouvée dans la création une joie et un moyen de s’exprimer. Avec des couleurs et des » matières, » elle se raconte un monde imaginaire où la poésie et la nature prédominent.

Ses sculptures et ses tableaux puisent leurs inspirations dans la nature et varient aux rythmes des saisons. C’est dans l’atelier que l’oeuvre naît, au fil de nombreuses heures à plusieurs mois, l’artiste se laisse guider par la matière et son ressenti.