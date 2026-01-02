L’exposition présente une sélection de ses céramiques et peintures (30EUR – 200EUR), issues de collections particulières. Une occasion unique pour les collectionneurs et curieux de découvrir cet héritage artistique.
Exposition-vente : Dominique Baudart, un artiste du Diois
En parallèle du festival » Écologie au Quotidien « , la galerie associative Magma organise une exposition-vente des oeuvres de Dominique Baudart. Une plongée dans la création locale des années 1980 à 2000.
57 rue Emile Laurens 26150 Die