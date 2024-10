Exposition-vente par Amnesty International et Artisans du Monde

Chaque année à Montélimar, Amnesty International et Artisans du Monde organisent une exposition-vente solidaire et une tombola afin de financer les différentes actions militantes durant l’année.

Ce rendez-vous annuel a aussi pour but de sensibiliser le public au combat mené pour le respect des droits humains en ce qui concerne Amnesty International et l’ambition du commerce équitable pour construire un modèle économique mondial juste en replaçant l’humain et la biodiversité au centre des préoccupations pour Artisans du Monde.