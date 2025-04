Exposition Vercors, voix et lumières

Le sentier des saisons 2025 est une exposition sonore et visuelle « Vercors, voix et lumières » présentant 5 photographes locaux passionnés du Vercors (parcours de 3km). Inauguration de l’exposition dans le cadre de la Fête de la Nature.

Exposition mise en oeuvre par l’association Base Nature Vercors et la Compagnie La Malle aux libertés dans le cadre de ses projets médiatiques « Doubles Sens ».

Pour la visiter, il suffit de venir à Base Nature pour emprunter un lecteur MP4 et un casque à conduction osseuse (celui-ci permet de ne pas être déconnecté de l’environnement sonore proche) la participation aux frais est de 4 euros minimum (offert le jour de l’inauguration).

Nota : pour les personnes à mobilité réduite, possibilité de joëlette voir avec les Stations de la Drôme.

Ce parcours est réalisé par Base Nature Vercors, la Cie La malle aux libertés et les photographes locaux Claire Marchal, Florent Costa, Hervé Schneider, Thomas Cugnod et Frédéric Blanc.

Pour découvrir et aider le projet https://www.helloasso.com/associations/base-nature-vercors/collectes/galerie-d-art-interactive-en-pleine-air-au-coeur-du-vercors