Le vernissage de l’exposition se tiendra le vendredi 13 mars à 18h, en présence de l’artiste, de la directrice artistique du festival, Astrig Siranossian, et du président de l’association » Les Musicades « , Roger Macia.
Exposition
Exposition : Vicent Alran – une exposition en prélude au festival » Les Musicades «
La Galerie Saint-Paul présente une exposition de Vincent Alran, peintre dont l’univers coloré et poétique a su séduire au-delà des frontières hexagonales. L’artiste vous invite par son oeuvre à une déambulation sensible, empreinte de lyrisme et d’humanité.
du 09/03/2026 au 11/04/2026 Informations complémentaires
95 Rue Clair Quartier St Verant 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00
Gratuit pour les visiteurs