Exposition : Vieillir une force de l’âge

La commission action sociale de la mairie de Bourdeaux
en partenariat avec l’ADMR, le Rayon de Soleil, l’Oustalet, le groupe scolaire ,l’accueil de loisirs, les
Échos de Couspeau, la médiathèque et la crèche
organise dans le cadre de la semaine bleue une exposition qui rassemblera les réalisations des travaux de chaque structure, la thématique en 2025 étant » Vieillir, une force à partager « .
Ce rassemblement entre générations aura lieu le mercredi 8 octobre 2025 de 15h3O à 17h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux et sera accompagné d’un gouter.
Venez nombreux
Salle des fêtes 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 32 04
