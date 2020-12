Exposition virtuelle : 31 jours, 31 dessins

Inktober : Créé par Jake Parker en 2009, Inktober est un défi qui se déroule entre le 1er et 31 octobre, dont le but est de produire un dessin par jour suivant des contraintes qui changent chaque année. Les dessinateurs peuvent publier leurs oeuvres sur les réseaux sociaux. Le terme Inktober est constitué des mots anglais ink (l’encre) et october (octobre). Les dessins sont en noir et blanc car arrêtés au stade de l’encrage, d’où la mention de l’encre dans le nom du défi.