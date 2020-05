Exposition virtuelle – Chemin (s) faisant : Une histoire des routes du Vercors

Le massif du Vercors est parcouru par l’homme depuis des milliers d’années, à pied ou à dos de mulet, le long d’innombrables sentiers. Au XIXe siècle, la construction de routes carrossables constitue un véritable exploit humain et technique qui facilite les échanges entre la montagne et la plaine. Aujourd’hui encore, les routes sont au coeur de la vie du massif et de ses habitants. Cette exposition invite à découvrir l’histoire de ces cheminements millénaires, de ces routes pittoresques ou sublimes.