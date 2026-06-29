Exposition « Voyage en Inde »

« Voyage en Inde »

L’Inde est une terre de contrastes où se côtoient traditions millénaires et modernité, spiritualité et effervescence, silence des temples et tumulte des villes. Cette richesse culturelle et humaine a inspiré une vingtaine d’artistes de notre territoire, qui en proposent une interprétation libre, sensible et contemporaine.

A travers diverses formes d’expression plastique, chacun livre son regard, ses émotions ou ses souvenirs, réels ou imaginaires. Les oeuvres ne cherchent pas à illustrer un pays, mais à en traduire les couleurs, les matières, les visages, les paysages et les symboles qui continuent de nourrir notre imaginaire collectif.

Réunies dans l’atmosphère singulière de la chapelle, elles dialoguent entre elles et avec le lieu, invitant le visiteur à un cheminement où se mêlent contemplation, découverte et émotion.

Vous êtes invités au vernissage de l’exposition samedi 4 juillet à 18h où seront présentés les artistes et leur démarche artistique, suivi d’un apéritif et amuse-bouche.

Une vidéo conférence sur l’Inde samedi 11 juillet à 18h sera présentée par le photographe JP Delpech, suivi d’un moment apéritif convivial.

Une soirée détente avec Blue Sentimental vendredi 17 juillet à 18h, sera suivi d’un apéritif dinatoire.

Cette exposition est avant tout une invitation au voyage. Nous serons très heureux de vous accueillir afin de partager avec vous cette rencontre entre les artistes, les oeuvres et un pays qui ne cesse d’inspirer.