Exposition Yamanobe et Justamon

Yamanobe est un artiste qui a longuement étudié les jeux de lumière dans les oeuvres classiques. Il est à son tour devenu un virtuose de la lumière, qu’il parvient à reconstituer dans un travail lent et minutieux. Sa culture japonaise, faite de délicatesse et de patience, fait qu’il ne néglige aucun aspect du travail pictural: préparation de la toile, dilution des pigments, superposition des glacis… Il parvient à rendre des atmosphères exceptionnelles: la lumière de l’automne, les regards vifs et malicieux de ses personnages, la beauté tranquille et la transparence de ses natures mortes.

L’oeuvre de Justamon renvoie à une plénitude, à un fragile équilibre entre intériorité et extériorité. Ses personnages, ni homme ni femme, ni caucasien, africain ou asiatique, lévitent dans un univers qui fait fi de toutes tensions ou même de volontés. Conséquent à leur voyage propre ils sont en état de lucidité, de clairvoyance – délivrés. Ils touchent notre esprit et nous invitent à mieux appréhender la mesure et la signification de notre propre identité….