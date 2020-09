Expositions Robert Doisneau et Simone Fattal

Réalisées au Palais idéal, les photographies en noir et blanc dans les années 50 et en couleurs durant les années 70 rendent un hommage émouvant aux générations de visiteurs venus découvrir le Palais idéal depuis son ouverture décidée par le facteur Cheval lui-même en 1905. Ces images retrouvées durant le confinement viennent rencontrer les sculptures de Simone Fattal, et ouvrent une réflexion sur le temps et la mémoire, en regard de l’oeuvre du facteur Cheval.

Née durant le confinement l’exposition Bâtisseurs chimériques a vu le jour suite à la redécouverte de clichés de Robert Doisneau d’une part, et à la volonté du directeur du Palais idéal, Frédéric Legros de montrer l’oeuvre d’une artiste iconique à la personnalité solaire, Simone Fattal, d’autre part.

Les photographies offrent une nouvelle lecture du Palais idéal du facteur Cheval, présenté sous le regard de Robert Doisneau soit comme une icône architecturale, soit comme un lieu qui fait l’admiration du public de puis des décennies. Au travers de ces clichés, on peut retracer une généalogie du Palais, ses évolutions et ses restaurations.

En contrepoint, les sculptures de Simone Fattal montrent à l’instar du facteur Cheval un art de créer des mondes. Une façon de faire surgir de la terre des personnages mythologiques, un bestiaire.

On retrouve d’ailleurs des thèmes communs : Le Lion gardant l’entrée de Simone Fattal rappelant le lion sculpté par le facteur Cheval devant la Source de Vie, les trois Guerriers de la sculptrice venant à la rencontre des trois Géants de l’illustre Facteur. Le poète Khaled el Najjar parlait de l’acte de création de Simone Fattal comme une genèse et il en va de même de ce Palais imaginaire construit par un seul homme.