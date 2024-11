Exposoition : Les Mondes

Une exposition immersive de Mélanie Le Grand

Sculptures textiles, mobiles, collages muraux.

Création sonore organique et complice de Vincent Duc.

Les installations de sculptures textiles de Mélanie Le Grand invitent à entrer dans ce tissage des mondes. Pour le Hall de l’Usine, elle présente en grand format son travail organique de fils colorés, tissus effilochés et suspensions en mouvement délicat.

En Résonance avec la thématique de la 17ème édition de la Biennale de Lyon » La voix des fleuves, Crossing the water « , l’artiste propose un regard sur les traversées de vie, quelles qu’elles soient, vues comme la possibilité d’une ouverture à un monde plus vaste, vivant et vibrant, intimement interconnecté et universel, dans lequel l’impermanence est un mouvement naturel.

La création sonore complice de Vincent Duc est intégrée aux mouvements lents d’une grande oeuvre à vivre au centre de l’exposition, comme un rituel que chacun et chacune est invité.e à s’approprier le temps de se rêver soi-même dans ses propres traversées.