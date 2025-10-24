Cet atelier propose un temps d’échange autour de nos expériences, et ouvre des pistes, inspirées de la Communication Non Violente, pour transformer nos » stop » en repères clairs et sécurisants, plutôt qu’en punitions. Dans une ambiance détendue, parlons-en avec Sandra MOUNIER ; une intervenante à l’écoute et pleine de ressource. Atelier pour les parents (garde d’enfants possible sur inscription)
Exprimer des limites et donner des repères à nos enfants avec la communication non violente – Le mois des familles
Explorer ensemble dans un petit groupe nos façons habituelles de dire » stop » à nos enfants : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui coince ?
7 rue du Péage 26600 La Roche-de-Glun Tél. 09.84.59.03.49