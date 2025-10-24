Exprimer des limites et donner des repères à nos enfants avec la communication non violente – Le mois des familles

Explorer ensemble dans un petit groupe nos façons habituelles de dire  » stop  » à nos enfants : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui coince ?

Le 25/11/2025 18:15

7 rue du Péage 26600 La Roche-de-Glun Tél. 09.84.59.03.49

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Cet atelier propose un temps d’échange autour de nos expériences, et ouvre des pistes, inspirées de la Communication Non Violente, pour transformer nos  » stop  » en repères clairs et sécurisants, plutôt qu’en punitions. Dans une ambiance détendue, parlons-en avec Sandra MOUNIER ; une intervenante à l’écoute et pleine de ressource. Atelier pour les parents (garde d’enfants possible sur inscription)