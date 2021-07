F.A.T Festival

En 2020, la vie a perdu de ses couleurs et s’est teintée d’inquiétude. Après de longs mois où nous nous sommes retrouvés privés d’expression et où le contexte nous a contraint à annuler notre rendez-vous estival, nous sommes aujourd’hui si heureux de vous retrouver, en chair, en os et en âme. Plus que jamais, nous avons l’intention de faire vivre le spectacle vivant sur notre territoire. Si les conditions matérielles sont rudes et les soutiens se font rares, il est une chose essentielle sur laquelle nous pouvons compter : votre présence toujours plus importante, qui rend possible notre désir profond de partager avec vous ce qui nous fait vivre et vibrer.

Nous avons donc imaginé une édition spéciale, dans un format réinventé pour venir à votre rencontre lors d’un parcours inédit de Dieulefit à Taulignan, en passant par Roussas et Marsanne !

Après avoir généreusement exploré Molière et Musset, en passant par Rémi de Vos, la Compagnie Homard Bleu proposera cette année sa première création originale. Avec Amedeo, l’énigme Modigliani, la troupe explore l’improbable (et tragique) destin du célèbre artiste italien, à travers une enquête journalistique qui met également en lumière l’état de la presse aujourd’hui. La pièce explore la question de la liberté d’expression, tant pour l’artiste que pour les journalistes désireux de s’émanciper des logiques du marché. Fidèle à son univers décalé et bouillonnant, Le Homard Bleu offre un spectacle aux couleurs tragi-comiques, avec une bonne touche de burlesque, où histoire et fiction se mêlent pour nous inviter à saisir notre propre liberté.

Parce que les petits sont les grands de demain, nous serons accompagnés d’une joyeuse troupe qui mettra à l’honneur les enfants dans Gaspard et le Chaperon Rouge, une réécriture contemporaine et dynamique du célèbre conte. Ne pas se fier aux apparences, encourager le partage et la bienveillance sont autant de thèmes que déploient ce joli récit initiatique.

Et que ferions nous sans musique ? Nous avons concocté pour vous des concerts surprises pour les deux soirées de clôture à Taulignan, histoire de terminer en beauté.

Nous avons hâte de vous retrouver dans le public, autour d’un verre ou d’une soupe au pistou, sous les étoiles, et dans la joie de partager un de ces moments précieux et chaleureux dont chacun d’entre nous a tant besoin.