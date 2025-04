Fabrique à chansons

La Meute est un quatuor de musiciennes qui proposent de la poésie sauvage, des textes aussi puissants et incisifs que doux et libérateurs, merveilleusement portés par un accordéon, une contrebasse et une batterie. Le groupe slame, chante, crie, chuchote des mots qui s’enlacent… racontent des tranches de vie. On voyage entre chanson, rock et transe-acoustique avec une énergie incroyable. Après la sortie de leur album début 2025, voici l’occasion de vivre leur musique sur scène.

Ce concert gratuit sera l’occasion de fêter la fin de la saison culturelle, de faire découvrir ce groupe drômois et de mettre en lumière l’action éducative qui a été menée avec le groupe dans une classe de 4° du Collège Chalamel de Dieulefit, sur plusieurs mois, dans le cadre des Fabriques à Chansons de la Sacem, avec le soutien d’entreprises mécènes locales.

