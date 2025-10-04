Métal, rock progressif, funk, soul, électro, fusion… tous les styles sont représentés !
Prêt pour une bonne dose de décibels ? Alors venez soutenir nos rock stars en herbe !
Fais péter le son ! #1
Les départements de musiques actuelles amplifiées (DMAA) Valence et Romans proposent plusieurs fois dans l’année des auditions publiques de leurs élèves, qui prennent la forme de concerts dans des conditions de diffusion véritablement professionnelles.
6 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 78 50 80
